Следком возбудил дело по факту массового убийства в военной части Белгородской области

Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 15 октября, в одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу. 11 человек погибли, еще 15 были ранены.

Военные назвали случившееся терактом. Открывшие стрельбу граждане уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Уточняется, что под огонь попал личный состав подразделения.