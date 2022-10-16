11 человек погибли в результате теракта в военной части в Белгородской области, - Минобороны

В Минобороны РФ высказались о стрельбе в одной из воинских частей в Белгородской области.

"В одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу. 11 человек погибли, еще 15 были ранены", - цитирует "Ъ" военных.

Военные назвали случившееся терактом. Открывшие стрельбу граждане уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Уточняется, что под огонь попал личный состав подразделения.