В Челябинске началась модернизация троллейбусной инфраструктуры

В Челябинске началась работа по созданию новой троллейбусной инфраструктуры. Компания "Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск" приступает к модернизации контактной сети и тяговых подстанций на городских маршрутах №12 и №19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, работы стартовали с подготовки фундаментов для последующей установки новых опор контактной сети на улице Блюхера в Советском районе, затем строители перейдут к обновлению других элементов системы электроснабжения по ходу маршрутов №12 и №19. Будет демонтирована изношенная контактная сеть, проложено более 65 километров новой контактной сети, а также модернизировано 12 существующих тяговых подстанций.

Также запланировано строительство и реконструкция двух депо и восьми троллейбусных маршрутов. В настоящий момент идет разработка проектной документации. Планируется заменить устаревший троллейбусный парк. Для этого был создан современный низкопольный троллейбус "СИНАРА – 6254".

Напомним, в октябре прошлого года правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов, запланирована реконструкция двух депо, строительство трех подстанций и капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом.