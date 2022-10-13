20 российских пленных военнослужащих возвращены с территории Украины, - МО РФ

В результате переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Всем им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в министерстве. В кратчайшие сроки освобожденных военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пленных россиян не в разы, а в десятки раз меньше, чем пленных украинских военных. Так он прокомментировал информацию о готовящихся переговорах по дальнейшему обмену.