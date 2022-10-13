13 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге появится крупнейший склад сети Fix Price

В Екатеринбурге построят крупнейший склад торговой сети Fix Price. Универсальное индустриальное здание в 68 тыс. кв.м. расположится на территории "PNK парк Сибирский Тракт" и будет введено в эксплуатацию в III квартале следующего года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Knight Frank Russia.

Российский девелопер индустриальной недвижимости PNK group и представители сети магазинов уже подписали договор о строительстве. Место расположения также было выбрано не случайно, а с ориентиром на имеющиеся вокруг трудовые ресурсы - более 1,5 млн человек.

По словам управляющего директора PNK group Татьяны Семесь, это будет седьмой склад, построенный компанией для Fix Price. Пока в планах завершить работы по сбору исходно-разрешительной документации и разработать архитектурную концепцию объекта. При этом для Екатеринбурга это будет вторым складом магазина: первый размером в 22 тыс. кв.м.

"Новый распределительный центр будет ориентирован на обслуживание Уральского и Сибирского федеральных округов, закроет складские потребности сети на рынке Казахстана и на годы вперед увеличит наши возможности своевременного обеспечения магазинов полным объемом ассортимента", - заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

На сегодняшний день, помимо Екатеринбурга, склады сети расположены в Воронежской, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областях и Татарстане.

Теги: Екатеринбург, склад,  Fix Price



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