Средний ежемесячный платеж по ипотеке за два года вырос более чем на 50%

С начала 2020 года средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос более чем на 50%. Если брать рынок первичного жилья, то здесь средний платеж вырос примерно на треть (32%), на вторичном рынке рост составил 68%, приводят "Известия" данные компании "Этажи". В компании "РегБлок" приводят похожие цифры – рост составил 45-75%.