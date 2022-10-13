13 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: stroi.mos.ru

Средний ежемесячный платеж по ипотеке за два года вырос более чем на 50%

С начала 2020 года средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос более чем на 50%. Если брать рынок первичного жилья, то здесь средний платеж вырос примерно на треть (32%), на вторичном рынке рост составил 68%, приводят "Известия" данные компании "Этажи". В компании "РегБлок" приводят похожие цифры – рост составил 45-75%.

"90% прироста размера платежа — это фактор роста цен на жилье за счет льготных программ и колоссального подорожания строительных материалов", - говорят эксперты.

Теги: ипотека, платеж, рост цен, новостройки



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