13 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге организация оштрафована на 500 тысяч рублей за взятку

В Екатеринбурге организацию оштрафовали за коррупционное нарушение.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в апреле 2021 года заместитель главного бухгалтера ООО "ПКФ Нефтехимик" передал начальнику экспертно-криминалистической службы филиала центрального экспертно-криминалистического таможенного управления в Екатеринбурге взятку в 30 тысяч рублей. Как установили в надзорном ведомстве, деньги предназначались за ускорение таможенной экспертизы.

Прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Организации назначен штраф в 500 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения штрафа на транспорт ООО наложен арест.

Как добавили в прокуратуре, ранее по уголовному делу в отношении взяткодателя был вынесен обвинительный приговор.

Теги: взятка, штраф, прокуратура, Екатеринбург



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