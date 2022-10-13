250 работников с июля без зарплат. Уральскому фонду не платят за поддержку семей с детьми-инвалидами

Благотворительный фонд "Я особенный", помогающий семьям с детьми-инвалидами, с июля не получал полагающуюся ему компенсацию от министерства соцполитики Свердловской области. По словам президента фонда Александрины Хаитовой, более 250 ее сотрудников работают сейчас без зарплат.

Напомним, что фонд является поставщиком социальных услуг и ежемесячно отчитывается о помощи детям в областное минсоцполитики, после чего получает компенсацию за проделанную работу.

"Выплаты за работу в июле до сих пор не поступили, то же самое с августом. Множество высокоуровневых специалистов ждут зарплату, которую мы не можем им перечислить без положенных законом компенсаций" – рассказала Накануне.RU Хаитова.

Она также добавила, что министерство якобы не в первый раз задерживает выплаты. Подобная ситуация была и в 2019 году, из-за чего фонд лишился физического центра на Сурикова, 4, где проводились занятия с особенными детьми. Фонд не смог оплатить аренду. В начале этого года долг министерства перед организацией якобы превышал 3,3 млн рублей, а кассовый разрыв составил 13 млн рублей.

Фонд "Я особенный" обратился к председателю заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной, попросив проконтролировать перечисление выплат поставщикам, а также рассмотреть вопрос о привлечении к обсуждению дальнейших выплат организации.

"Мы предлагаем проанализировать работу финансового блока министерства и отталкиваться от реальных показателей, а не действовать "на глазок", препятствуя функционированию системы доступной социальной помощи. Тогда выплаты поставщикам будут предоставляться в штатном режиме, а специалисты, работающие с детьми – получать вознаграждение вовремя", – заявил юрист фонда Павел Акулов.

Накануне.RU обратилось в министерство соцполитики региона для разъяснения ситуации. В пресс-службе министерства пообещали прислать официальный комментарий в ближайшее время.

Напомним, что противостояние регионального минсоцполитики и фонда "Я особенный" идет уже давно. Особое негодование последнего вызвал проект приказа о внесении изменений в стандарты социальных услуг. При его принятии 24 вида услуг будут урезаны. Более того, если сейчас на помощь детям-инвалидам специалисты приходят по мере необходимости, то после каждый ребенок будет иметь лимит от двух до семи раз в год. Изменения коснутся не только несовершеннолетних, но и всех жителей региона с инвалидностью и ОВЗ.