Все уже отправили. В минсоцполитики прокомментировали задержку в выплатах уральскому фонду "Я особенный"

Министерство социальной политики Свердловской области прокомментировало задержку в выплате компенсации фонду "Я особенный". Специалисты последнего занимаются оказанием услуг семьям с детьми-инвалидами, однако, по словам директора фонда Александрины Хаитовой, более 250 ее сотрудников с июня работают без зарплат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, общий объем средств на выплату компенсации поставщикам социальных услуг в Свердловской области на октябрь 2022 года составляет 270 млн рублей. 65 млн из них еще до 12 октября были направлены фонду "Я особенный".

"Каждый месяц работы проверяется в установленном порядке, финансирование по июль 2022 года включительно проведено. По итогам проверки документов за август 2022 года финансовые средства будут перечислены в течение 10 дней", - пояснили в минсоцполитики.

Там также отметили, что в 2021 году благотворительному фонду "Я особенный" было направлено свыше 21 млн рублей из 98 млн рублей общего объема средств на выплату компенсации поставщикам социальных услуг в Свердловской области.

Напомним, что противостояние регионального минсоцполитики и фонда "Я особенный" идет уже давно. Особое негодование последнего вызвал проект приказа о внесении изменений в стандарты социальных услуг. При его принятии 24 вида услуг будут урезаны. Более того, если сейчас на помощь детям-инвалидам специалисты приходят по мере необходимости, то после каждый ребенок будет иметь лимит от двух до семи раз в год. Изменения коснутся не только несовершеннолетних, но и всех жителей региона с инвалидностью и ОВЗ.