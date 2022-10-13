Все уже отправили. В минсоцполитики прокомментировали задержку в выплатах уральскому фонду "Я особенный"

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Все уже отправили. В минсоцполитики прокомментировали задержку в выплатах уральскому фонду "Я особенный"

Министерство социальной политики Свердловской области прокомментировало задержку в выплате компенсации фонду "Я особенный". Специалисты последнего занимаются оказанием услуг семьям с детьми-инвалидами, однако, по словам директора фонда Александрины Хаитовой, более 250 ее сотрудников с июня работают без зарплат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, общий объем средств на выплату компенсации поставщикам социальных услуг в Свердловской области на октябрь 2022 года составляет 270 млн рублей. 65 млн из них еще до 12 октября были направлены фонду "Я особенный".

"Каждый месяц работы проверяется в установленном порядке, финансирование по июль 2022 года включительно проведено. По итогам проверки документов за август 2022 года финансовые средства будут перечислены в течение 10 дней", - пояснили в минсоцполитики.

Там также отметили, что в 2021 году благотворительному фонду "Я особенный" было направлено свыше 21 млн рублей из 98 млн рублей общего объема средств на выплату компенсации поставщикам социальных услуг в Свердловской области.

Напомним, что противостояние регионального минсоцполитики и фонда "Я особенный" идет уже давно. Особое негодование последнего вызвал проект приказа о внесении изменений в стандарты социальных услуг. При его принятии 24 вида услуг будут урезаны. Более того, если сейчас на помощь детям-инвалидам специалисты приходят по мере необходимости, то после каждый ребенок будет иметь лимит от двух до семи раз в год. Изменения коснутся не только несовершеннолетних, но и всех жителей региона с инвалидностью и ОВЗ.

Теги: минсоцполитки, фонд, компенсация, выплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.10.2022 11:34 Мск 250 работников с июля без зарплат. Уральскому фонду не платят за поддержку семей с детьми-инвалидами
Ранее 15.09.2022 16:04 Мск "Особенным" детям Среднего Урала отказывают в оказании услуг, несмотря на отсутствие соответствующего приказа
Ранее 02.06.2022 13:28 Мск Минсоцполитики отказало родителям детей-инвалидов, выступающих против отмены 24 видов соцуслуг
Ранее 27.05.2022 15:51 Мск Президент фонда "Я особенный" вступилась в ЗакСО за социальные права детей с РАС


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети