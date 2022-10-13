"Мероприятия никто не отменяет": мобилизация не сказалась на туризме в Свердловской области

Введенная в России частичная мобилизация не отразится на внутреннем и въездном турпотоке в Свердловской области. Такое мнение выразила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, вряд ли ситуация с туризмом на Среднем Урале сильно изменится.

"Дело в том, что яркая сезонность по туризму в Свердловской области – это лето и зима. Весной и осенью у нас, как правило, высокая деловая активность и деловой туризм, конгрессно-выставочная деятельность. За счет этого идет хорошая загрузка отелей. Компании продолжают свою деятельность, мероприятия никто не отменяет", - сообщила Туканова, отвечая на вопрос Накануне.RU о возможном влиянии мобилизации на отрасль туризма в регионе.

Она добавила, что нужно посмотреть, как все будет развиваться дальше.

"Тем не менее, предприятия туриндустрии позитивно смотрят на то, что ситуация по загрузке будет стабильной. Она [загрузка], конечно, сразу немного упала, но я думаю, что быстро выровняется. На сегодняшний день загрузка составляет порядка 50%", - заключила Эльмира Туканова.

Ранее эксперты отмечали, что мобилизация пока не снизила спрос на путешествия по России и за рубеж.

Напомним, сегодня стало известно, что туристический сбор на Среднем Урале может быть введен уже в конце 2023 года.