ФАС возбудила дело против "Мегафона" из-за повышения тарифов

ФАС России возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" после необоснованного повышения тарифов на услуги связи.

По данным пресс-службы ведомства, в мае 2022 года "Мегафон" повысил стоимость на услуги связи в среднем на 12% для более чем 16,5 млн своих абонентов.

Уточняется, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.

В связи с этим ФАС провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Отмечается, что это может привести "к ущемлению интересов потребителей".

В пресс-службе "Мегафона" прокомментировали ситуацию: "Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию".

Ранее ФАС признала мобильного оператора МТС виновным в установлении монопольно высокой цены на свои услуги. Оператор, по решению ФАС, должен снизить тарифы "до экономически обоснованного уровня", а также выплатить штраф (размер будет определен в ходе расследования).