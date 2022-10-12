ФАС предписала МТС снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба России признала мобильного оператора МТС виновного в установлении монопольно высокой цены на свои услуги. Теперь оператор, по решению ФАС, должен снизить тарифы "до экономически обоснованного уровня", а также выплатить штраф (размер будет определен в ходе расследования).

ФАС сообщает, что МТС в этом году дважды повышала стоимость своих услуг для более чем 28 млн абонентов, обосновав это ростом своих затрат. В январе тарифы подняли в среднем на 9,5%, в августе-октябре эти тарифные планы снова увеличивались в цене, общи рост превысил 20% при потребительской инфляции на конец августа в 10,5%.

"При этом достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил. Сегодня комиссия ФАС России признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.