13 Октября 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: commons.wikimedia.org

США собираются "закрыть небо" над Украиной

В Брюсселе состоялась очередная встреча министров обороны стран, поддерживающих украинский режим. По ее итогам было обещано увеличение военной помощи и предоставление современных систем ПВО.
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Франция, Канада, Нидерланды, Германия пообещали передать новое оружие, а США - еще и системы ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что их постараются доставить как можно скорее.

В целом США хотят создать на Украине интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Это позволит закрыть воздушное пространство. Речь идет в первую очередь о NASAMS. Ранее в США заявляли, что планируют передать ВСУ восемь таких установок, причем две – в ближайшее время.

"Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, а в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS", – сказал Остин.

NASAMS способна поражать цели на удалении до 25 км и на высоте до 16 км.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в "Твиттере", что это "исторический Рамштайн", так как небо над территорией, которую контролирует режим, будет закрыто.

При этом каких-то конкретных обязательств по срокам и оружию озвучено не было, а о передаче систем ПВО ранее уже заявил президент США Джо Байден. Но в каком количестве, так и осталось непонятным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки США современных систем ПВО Киеву только сделают конфликт более болезненным для Украины и длительным, "но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата".

Теги: США, Украина, ПВО, оружие



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