Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на Украине, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что НАТО причастно к конфликту России и Украины. Он заявил, что организация поддерживает Киев.

Песков положительно ответил на вопрос журналистов о том, можно ли считать слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подтверждением участия альянса в конфликте на стороне Украины, пишет "Ъ".

Напомним, ранее Столтенберг заявил о том, что "победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить". Он также сообщил, что НАТО ведет диалог с промышленностью о том, как увеличить производство и пополнить запасы оружия. Ранее стало известно, что ряд стран альянса значительно сократил свои запасы, снабжая Украину. Столтенберг также заявил, что НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.