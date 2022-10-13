Министр обороны Украины считает, что его страна де-факто состоит в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что его страна де-факто уже состоит в НАТО.

"Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу", - заявил Резников в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в упрощенном и ускоренном режиме после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Столтенберг ответил, что немедленно одобрить заявку не получится. Скорее всего, Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока участвует в вооруженном конфликте.