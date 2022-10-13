В Челябинской области снизились цены на овощи и фотоаппараты

В Челябинской области за сентябрь снизились цены на 69 продовольственных и 120 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на свёклу 20,53 рублей за кг (16,3%), картофель 24,13 рублей за кг (19,5%), морковь 24 рубля за кг (33,9%), лук репчатый 23,34 рублей за кг (42,6%), виноград 141,11 рублей за кг (17,1%).

Среди непродовольственных товаров подешевели фотоаппарат 9 тыс. 336,3 рублей (16,6%%), сковорода с антипригарным покрытием 1 тыс. 292,08 рублей (11,5%), дрель электрическая 3 тыс. 223,24 (7,8%), порошок "Смекта" 107,34 рублей 10 пакетов (6,5%), триммер 6 тыс. 329,1 рублей (6,0%).

Также в КСП сообщили о снижении цен на 16 услуг. Так, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 км пути снизился на 19,8% до 412,97 рублей, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 км пути – на 19,4% до 169,20 рублей, стоимость поездки в отдельные страны Средиземноморья – на 12,9% до 105 тыс. 774,69 рублей, а поездка в дом отдыха или пансионат – на 16,2% до 1 тыс. 742,45 рублей в день.

