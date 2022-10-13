13 Октября 2022
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Экономика В России
Фото из открытых источников

Росстат по-новому измерил доходы богатых и бедных россиян

По итогам второго квартала 2022 года на долю 10% самых обеспеченных россиян приходилось 30% денежных доходов населения. Как пишет РБК, это следует из оперативной оценки доходов по 10-процентным группам, опубликованной Росстатом. В руках 10% беднейших граждан концентрировалось только 2% общих доходов.

Росстат впервые опубликовал оперативную оценку в разрезе децильных групп. Эти данные отражают доли общего объема денежных доходов граждан, приходящихся на каждую из 10-процентных групп населения, ранжированных в среднем на одного члена домохозяйства по мере возрастания доходов.

До этого подобная информация раскрывалась на годовой, а не квартальной основе и группировалась в 20-процентные. Согласно прежним оценкам по прошлому году на 20% населения с наименьшим доходом приходилось 5,4% от общего дохода, а на самых обеспеченных 20% россиян — 46,7% дохода.

Во втором квартале этого года средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,9 тысячи рублей, что в 15 раз выше, чем средний доход беднейших 10% граждан, который составил только 8,9 тысяч рублей (почти на 40% ниже прожиточного минимума, находящегося с 1 июня 2022 года на уровне в 13,9 тысяч рублей). При этом средние доходы в каждой из первых шести децильных групп не достигли среднедушевого дохода в целом по России (44,4 тысячи рублей).

Ранее в Росстате поясняли, что переход к 10-процентной разбивке нужен, для того чтобы глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения.

Оценки по новой методике выглядят более адекватными, впрочем, и они сильно сглажены в сравнении с независимыми исследованиями. Так, по сведениям World Inequality Lab за 2021 год, всего 1% людей в России владеют 45,9% всех богатств страны. За прошлый год их общее состояние выросло на 145 млрд долларов — до 630 млрд.

Теги: росстат, доходы, неравенство доходов



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