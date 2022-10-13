13 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото:Накануне.RU

В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке в $60 за баррель. По ее словам, это сократит нефтегазовые доходы России, при этом позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.

По утверждению министра, российская экономика последние пять-семь лет была готова продавать нефть по такой цене. Кроме того, по словам Йеллен, себестоимость нефтедобычи в России якобы "достаточно низкая", пишет Regnum.

Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций, в котором в том числе будет установка потолка цен на российскую нефть, доставляемую морским путем.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые установят потолок цен. "Мы не будем действовать себе в ущерб", - заявил глава государства.

Теги: минфин сша, российская нефть, предельная цена



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