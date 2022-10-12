12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Сотрудникам ЮУрГУ предложили перечислить однодневный заработок на покупку теплых вещей для мобилизованных

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральском государственного университета Александр Вагнер предложил сотрудникам перечислить однодневный заработок на покупку теплых вещей для мобилизованных.

"Наш университет инициировал акцию поддержки призванных в рамках частичной мобилизации. Принять участие в акции очень просто, достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка (или определенной суммы) и передать его в приёмную главного бухгалтера университета", - написал Вагнер в своем telegram-канале.

Вагнер гарантировал сотрудникам, что все собранные средства будут направлены на покупку теплых вещей для военнослужащих.

Напомним, в июне директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александр Вагнер назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета. Александр Шестаков, занимавший должность, стал президентом вуза.

Теги: ЮУрГУ, мобилизованные,



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