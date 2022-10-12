Сотрудникам ЮУрГУ предложили перечислить однодневный заработок на покупку теплых вещей для мобилизованных

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральском государственного университета Александр Вагнер предложил сотрудникам перечислить однодневный заработок на покупку теплых вещей для мобилизованных.

"Наш университет инициировал акцию поддержки призванных в рамках частичной мобилизации. Принять участие в акции очень просто, достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка (или определенной суммы) и передать его в приёмную главного бухгалтера университета", - написал Вагнер в своем telegram-канале.

Вагнер гарантировал сотрудникам, что все собранные средства будут направлены на покупку теплых вещей для военнослужащих.

Напомним, в июне директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александр Вагнер назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета. Александр Шестаков, занимавший должность, стал президентом вуза.