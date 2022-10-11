В Пермском крае не станут отменять новогодние праздники ради помощи мобилизованным

В Пермском крае не станут отменять новогодние праздники. Об этом сегодня во время заседания краевого правительства сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы елки делаем не для себя, а для детей. Два предыдущих пандемийных года особого празднования не было. Жители нас критиковали, что мы не устанавливаем горки, а мы пытались сделать так, чтобы не было скопления людей, и в результате праздник получился усеченным. Еще и в этом году елку не делать? Это недопустимо. Дети должны чувствовать детство. Это тоже наша основная задача", - заявил губернатор.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан".

Заместитель министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин выразил признательность за поддержку, однако отметил, что в ней нет необходимости.

Ранее решение отказаться от новогодних гуляний приняли в Калуге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ялте.