29 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Смоленский губернатор высказался против новогодних гуляний

В Смоленске откажутся от новогодних гуляний.

Как заявил глава региона Алексей Островский в Telegram, это связано с геополитической обстановкой и проведение специальной военной операции. "…Сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации", — заявил губернатор.

Островский предложил отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новых украшений для новогоднего оформления, используя те, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные деньги будут направлены на помощь семьям мобилизованных.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан".

Теги: Новый год, Смоленская область



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