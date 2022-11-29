Смоленский губернатор высказался против новогодних гуляний

В Смоленске откажутся от новогодних гуляний.

Как заявил глава региона Алексей Островский в Telegram, это связано с геополитической обстановкой и проведение специальной военной операции. "…Сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации", — заявил губернатор.

Островский предложил отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новых украшений для новогоднего оформления, используя те, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные деньги будут направлены на помощь семьям мобилизованных.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан".