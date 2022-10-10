Пять человек погибли, 51 пострадал – мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пяти погибших и 51 пострадавшем в столице Украины. 41 человека госпитализированы. Также повреждены объекты критической инфраструктуры города, добавил мэр в своем Telegram-канале. Он попросил горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: "Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".

В Минобороны РФ сообщили: "Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".