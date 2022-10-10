10 Октября 2022
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Политика Украина
Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: Вот теперь я на 100% доволен проведением СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после обстрелов украинских городов заявил, что "теперь на все сто процентов доволен проведением СВО".

"А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? – написал Кадыров в своем телеграм-канале. - То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?"

"Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада", - заключил глава ЧР.

Напомним, Кадыров не раз критиковал проведение СВО. Так, недавно он высказался в адрес российских военных, оставивших Красный Лиман в ДНР и, в частности, командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Теги: кадыров, сво, украина



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