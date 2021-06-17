В профсоюзе такси назвали геноцидом отстранение невакцинированных от работы

Принуждение к вакцинации всех работающих под угрозой отстранения от работы - это геноцид. Об этом заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков на радио "Говорит Москва".



Накануне вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков заявил, что водителей такси и автобусов, отказавшихся от вакцинации, будут отстранять от работы.



"Это нарушение Конституции. Принуждать кого-то, говорить, что либо ты уколешься, либо мы не дадим тебе работу, - это уже геноцид. Судиться очень долго, жалобы подавать бесполезно, люди просто сами выйдут на улицы и скажут свое слово", - предположил Попков.