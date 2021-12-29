Британский вирусолог призвал перестать ограничивать заболевших ковидом

Британский вирусолог профессор Пол Хантер призвал перестать ограничивать заболевших ковидом в передвижении и других правах, пишет Mirror.

"Нам придется позволить людям, у которых положительный результат на ковид, вести такую же жизнь, как при обычной простуде", сказал он.

Хантер считает, что болезнь никуда не уйдет, поэтому надеяться на ее исчезновение не стоит. Он резко критикует требование самоизоляции ковид-положительных, что, по его мнению, нужно отменить.

"Ковид - это всего лишь один вирус семейства коронавирусов, а другие коронавирусы выделяют новые варианты, как правило, каждый год или около того", - заключил он.

В Британии и других странах Европы ужесточают ограничения из-за "омикрона". Притом что подавляющее большинство населения вакцинировано от коронавируса.