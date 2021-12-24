В Лондоне с "омикроном" госпитализировано более ста человек, почти 80% вакцинированы

Британия продолжает бить рекорды заболеваемости ковидом. За сутки выявлено почти 120 тыс. новых случаев, из которых 17 тыс. с "омикроном". Более 40% госпитализаций пришлось на Лондон, из которых почти 80% были вакцинированы, пишет Sky News.

Из 126 госпитализированных вакцинацию прошли 97, или 76%. Это совпадает с долей привитых в Британии, то есть эффективность вакцинации за прошедшие сутки примерно равна нулю, поскольку вероятности попасть в больницу привитым и непривитым совпадают.

Власти заявляют, что есть все основания считать, что "омикроном" заболевают чаще, но в больницу попадают реже.

Министр здравоохранения Саид Джавид сказал, что двух доз вакцины уже недостаточно и нельзя допустить, чтобы система здравоохранения была перегружена. А вот Агентство по безопасности здравоохранения Британии выявило, что действие бустерной дозы вакцины ослабевает уже через 10 недель. Ранее в Дании получили результат, что они через три месяца даже начинают вредить, повышая вероятность заболеть по сравнению с непривитыми.

Всего в Британии с "омикроном" умерли 14 человек.

Как сообщалось ранее, в Британии выявили, что риск госпитализации с "омикроном" на 45% ниже, чем с "дельтой". Но из-за большей заражаемости снижения не будет и даже может быть рост. Пока все идет по этому сценарию. Ковидных смертей по-прежнему официально немного, но общая смертность больше, чем даже год назад.