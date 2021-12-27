27 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР
Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Белоруссии представили проект новой конституции страны

Власти Белоруссии опубликовали проект поправок в конституцию страны для публичного обсуждения.

Главные предлагаемые новшества касаются президента. С одной стороны, его власть ограничивается новым представительным органом – Всебелорусским народным собранием. Оно может отстранить президента от власти. Также он не сможет занимать пост больше двух сроков.

С другой стороны, все эти изменения не касаются действующего президента. По аналогии с российским коллегой Александр Лукашенко силой поправок в Конституцию может стать пожизненным сенатором, будет защищен от уголовного и другого преследования после ухода с поста президента, его президентские сроки не обнуляются – по ним просто по-прежнему не существует ограничений.

 Нового же президента Всебелорусское народное собрание будет жестко контролировать. Например, может сместить его "в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления".

Также Всебелорусское народное собрание займется назначением судей Верховного и Конституционного судов, а также Центральной избирательной комиссии. 

В собрание войдут президент, предыдущий президент (даже если он был отправлен в отставку), представители всех ветвей власти, местных советов депутатов, представители гражданского общества. Предельная численность собрания составит 1200 человек, ее полномочия будут составлять пять лет.

Также внесены изменения в ряд других статей.

Например, президент может вводить режим ЧП "в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства".

Проект новой конституции Белоруссии исключает военную агрессию со своей территории против других государств.

Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами.

Статья о свободе объединений дополнена правом для граждан на создание политических партий и других общественных объединений.

Теги: белоруссия, поправки в конституцию, александр лукашенко



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