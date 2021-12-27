27 Декабря 2021
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102 арсенал, пугачево, удмуртия (2013) | Фото:

ВС Удмуртии отклонил иски жителей Пугачева о компенсациях из-за взрывов

Верховный суд Удмуртии отказал жителям села Пугачева в выплате компенсаций морального вреда, причиненного взрывами боеприпасов на арсенале Минобороны, пишет "Коммерсантъ".

Восемь человек судятся с военными с 2018 года. Они потребовали компенсации в размере от 300 тысяч до 1,5 млн рублей за психологические и нравственные страдания и стресс, которые им причинили взрывы и пожары в ночь с 2 на 3 июня 2011 года и 16 мая 2018 года.

При этом ранее требования заявителей были частично удовлетворены. По мнению юристов, проигрыш истцов был обусловлен тем, что не удалось должным образом провести экспертизу.

В 2011 году в ночь на 3 июня в Пугачево произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Сотни зданий пострадали от взрывов, один 12-этажный дом был полностью разрушен. 102-й арсенал после уничтожения двух третей хранилищ с боеприпасами, восстановлению не подлежал. Было принято решение о его ликвидации. В результате 2 человека погибли, были эвакуированы 28 тысяч человек, пострадали 100.

В мае 2018 года из-за возгорания сухой травый на арсенале в Пугачево снова начались взрывы. В поселке был введен режим ЧС, население эвакуировали.

Детонация боеприпасов происходила здесь также в 2013, 2015, 2016 и 2020 годах.

Теги: пугачево, взрывы, арсеналы, минобороны



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