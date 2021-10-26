26 Октября 2021
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Ижевск, Пугачево, взрывы (2018) | Фото: vk.com/chelny.life

На боеприпасах арсенала в селе Пугачево снова подорвались люди

На территории бывшего артиллерийского арсенала в селе Пугачево в Удмуртии люди подорвались на боеприпасах. Об этом сообщил в Госсовете республики председатель фракции КПРФ Петр Басов.

По его словам, один человек погиб, один был ранен.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что пострадать могли местные жители, которые собирали остатки снарядов для сдачи в металлолом.

В 2011 году в ночь на 3 июня в Пугачево произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Сотни зданий пострадали от взрывов, один 12-этажный дом был полностью разрушен. 102-й арсенал после уничтожения двух третей хранилищ с боеприпасами, восстановлению не подлежал. Было принято решение о его ликвидации. В результате 2 человека погибли, были эвакуированы 28 тысяч человек, пострадали 100.

В мае 2018 года из-за возгорания сухой травый на арсенале в Пугачево снова начались взрывы. В поселке был введен режим ЧС, население эвакуировали.

Детонация боеприпасов происходила здесь также в 2013, 2015, 2016 годах, 2018 и 2020 годах.

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На боеприпасах арсенала в селе Пугачево снова подорвались люди

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Теги: село пугачево, арсенал, боеприпасы



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