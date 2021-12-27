27 Декабря 2021
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Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Кадыров считает, что Украина должна присоединиться к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает Украину "нашим народом" и "нашей территорией".

По его словам, Украину следует присоединить к РФ в случае продолжения текущей политики президента Владимира Зеленского. Глава республики заявил о готовности сил Чечни "выехать и выполнить приказ".

Кадыров обвинил западные страны в намерении разместить на Украине военные базы и тем самым диктовать условия России, сообщает РИА "Новости".

Напомним, у президента России сложилось ощущение, "что на Украине готовят третью военную операцию". Такими мыслями Владимир Путин поделился с отобранными Кремлем журналистами на "большой пресс-конференции". Путин также заявил, что считает 2014-й год переломным в отношениях с Западом и Украиной.

Теги: Кадыров, Чечня, Зеленский, Украина



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