Путин: Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию

У президента России сложилось ощущение, "что на Украине готовят третью военную операцию". Такими мыслями Владимир Путин поделился с отобранными Кремлем журналистами на "большой пресс-конференции".

"Теперь нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию [в ЛНР и ДНР], и нас заранее предупреждают: "не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь - будете защищать – вот такие-то новые санкции последуют". И готовятся, может быть, к этому?" – задал президент риторический вопрос.

Путин также заявил, что считает 2014-й год переломным в отношениях с Западом и Украиной.

"Помню наши отношения с Ющенко и Тимошенко, которые говорили о своей прозападной ориентации. Но, в конце концов, ведь договорились, и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот, людей убивали и сжигали", - заявил Путин.

Он добавил, что Янукович был готов сам уйти. Но случилось то, что случилось. По поводу присоединения Крыма Путин вспомнил, что эта территория была несправедливо административно отделена от России. "Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять и под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил глава государства.

Он добавил, что лично уговаривал Порошенко в 2014 году не начинать военную операцию.

Сейчас же, по мнению президента, Украина игнорирует минские соглашения, а Запад подыгрывает ей. Тем не менее, Путин видит некоторые перспективы улучшения ситуации: "Мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их стороне, они должны ответить. В целом мы видим пока положительную реакцию".