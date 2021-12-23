Путин: Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию

23 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин: Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию

У президента России сложилось ощущение, "что на Украине готовят третью военную операцию". Такими мыслями Владимир Путин поделился с отобранными Кремлем журналистами на "большой пресс-конференции".

"Теперь нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию [в ЛНР и ДНР], и нас заранее предупреждают: "не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь - будете защищать – вот такие-то новые санкции последуют". И готовятся, может быть, к этому?" – задал президент риторический вопрос.

Путин также заявил, что считает 2014-й год переломным в отношениях с Западом и Украиной.

"Помню наши отношения с Ющенко и Тимошенко, которые говорили о своей прозападной ориентации. Но, в конце концов, ведь договорились, и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот, людей убивали и сжигали", - заявил Путин.

Он добавил, что Янукович был готов сам уйти. Но случилось то, что случилось. По поводу присоединения Крыма Путин вспомнил, что эта территория была несправедливо административно отделена от России. "Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять и под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил глава государства.

Он добавил, что лично уговаривал Порошенко в 2014 году не начинать военную операцию.

Сейчас же, по мнению президента, Украина игнорирует минские соглашения, а Запад подыгрывает ей. Тем не менее, Путин видит некоторые перспективы улучшения ситуации: "Мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их стороне, они должны ответить. В целом мы видим пока положительную реакцию".

Теги: пресс-конференция владимира путина, украина, нато



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9297

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети