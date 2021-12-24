Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей

Российские власти воплотили в реальность предупреждения в адрес корпорации Google – Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении на компанию оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП). Штраф составит более 7,2 млрд руб.

Размер оборотного штрафа определяется процентом от выручки компании в стране.

Ранее СМИ и эксперты приводили разные оценки выручки, которую может иметь Google в России – назывались суммы от 133 млрд до 220 млрд руб.

До этого суд ограничивался штрафами, измеряемыми миллионами, максимум – несколькими десятками миллионов рублей, что, очевидно, для такой корпорации не является крупной суммой.