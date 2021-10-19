Оборотный штраф Google в России может составить до 22 млрд рублей - оценка

27 октября Роскомнадзор ждет представителей Google для подписания протокола о повторном неудалении информации, запрещенной в России. Если раньше штрафы, начисленные судами по искам РКН исчислялись десятками миллионов, то теперь американской компании грозит так называемый оборотный штраф – до 10% от выручки, полученной от работы в России.

Оценки того, сколько Google получает от работы в России, разнятся. Сама компания не разглашает эту цифру.

В "Лиге безопасного интернета" Екатерины Мизулиной оценивают выручку компании выше всего – в 220 млрд руб. за 2020 год. Таким образом, оборотный штраф для Google может составить до 22 млрд руб.

В финансовых госведомствах, по данным "Ведомостей", выручку американцев оценивают скромнее – в 144 млрд руб. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) оценивает эту цифру еще в более "маленькую" сумму – 133 млрд руб.