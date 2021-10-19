19 Октября 2021
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Общество В России
Екатерина Мизулина (2021) | Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Мизулина предложила строить школы на штрафы, которые будет платить Google

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила направлять штрафы, выплачиваемые интернет-компаниями за нарушение российского законодательства, на строительство школ.

"Считаю, что средства от штрафов иностранным ИТ-платформам нужно направлять на "социалку": строительство новых современных школ в России. Нужно как-то восполнять моральный и психологический урон, созданный руками этих компаний", - пишет Мизулина в своем Telegram-канале.

Она привела стоимость строительства одной районной школы на 550-1100 учеников – в среднем от 500 млн руб. до 1,4 млрд руб. "Значит на штраф Google, который по нашим оценкам составит от 14 до 22 млрд руб., можно построить минимум от 10 до 28 новых школ", - подсчитала Мизулина.

Пока американскую корпорацию суд к выплате оборотного штрафа не приговаривал, но, учитывая, что Google отказывается удалять информацию по требованию Роскомнадзора уже не первый раз, эксперты не исключают, что в следующий раз суд назначит именно такое наказание.

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Мизулина предложила строить школы на штрафы, которые будет платить Google

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Теги: екатерина мизулина, google, штраф, роскомнадзор



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