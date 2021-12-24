24 Декабря 2021
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Нижнетагильская городская дума, гордума, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Тагильские депутаты утвердили бюджет города на юбилейный год

Депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно утвердили бюджет города на следующий год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, объем доходов в 2022 году утвержден на уровне 19 млрд 71 млн рублей. Межбюджетные трансферты составят 13 млрд 531 млн рублей. По сравнению с 2021 годом доходная часть бюджета подрастет в следующем году на 3 млрд 520 млн рублей, а расходная - на 3 млрд 507 млн рублей.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал, что администрация города будет продолжать реализовывать программы по улучшению инфраструктуры. Планируется облагораживать дворовые и общественные территории, строить и ремонтировать дороги, возводить новые детские сады и школы.

Напомним, что в следующем году городу исполняется 300 лет.

Теги: бюджет, город, Нижний Тагил



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