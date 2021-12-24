24 Декабря 2021
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Фанатское движение "Зенита" назвало введение Fan ID "репрессивным и избыточным"

Фанатское движение "Ландскрона" (болельщики петербургского "Зенита") осудило принятие закона о Fan ID – "персонифицированных картах для посещения спортивных мероприятий". Госдума приняла законопроект в третьем чтении 17 декабря, сегодня его собирается одобрить Совет Федерации.

"Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое "fan id" превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - говорится в заявлении объединения фанатов.

Напомним, согласно задумке правительства (оно выступило автором законопроекта), Fan ID будет представлять из себя электронный документ, по которому идентифицируется зритель или участник официального спортивного мероприятия. В законе также перечислены и случаи, в которых в предоставлении Fan ID Будет отказано.

Решать, какое мероприятие официальное, а какое – нет, будет правительство. Выдавать Fan ID будет Минцифры. Собственники стадионов и других площадок, а также организаторы соревнований должны будут купить оборудование, чтобы проверять Fan ID на входе.

Ранее Fan ID уже вводились в России, но только при проведении крупных международных соревнований, например, матчей Чемпионата мира по футболу. На матчах национальной лиги таких мер не было.

Теги: зенит, фанаты, fan id, идентификация, болельщики, стадион



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