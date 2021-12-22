22 Декабря 2021
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BioNTech: Вакцины с "омикроном" не справятся, даже трижды вакцинированные могут его передавать

Генеральный директор BioNTech Угур Сахин заявил, что одни лишь вакцины не справятся с "омикроном", нужно вводить запреты и ограничения, пишет New York Post.
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По его словам, даже трижды вакцинированные могут передавать инфекцию, и их придется тестировать. Но BioNTech готовит адаптированную версию своей вакцины, которая может появиться в продаже к марту.

Сахин сказал, что вакцины показывают снижение эффективности, но все еще хороши и защищают от тяжелых форм заболевания. И новое исследование скоро это подтвердит.

"Очевидно, что мы далеки от 95%-й эффективности, которую мы имели сначала. Но после третьей инъекции наша вакцина, похоже, обеспечивает 70-75% защиты от любой формы заболевания", - заверил он.

Статистика, однако, опровергает эти заявления. После массовой вакцинации почти во всех странах Запада смертность только выросла.

Примечательно, что Сахин противоречит сам себе: если вакцины, как он заверяет, все равно имеют высокую эффективность, то почему они не справятся с "омикроном" и нужно снова усиливать запреты? А если они таки не работают, то в чем же их эффективность?

Теги: ковид, омикрон, вакцина



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