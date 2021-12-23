23 Декабря 2021
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ зарегистрировал лекарство от коронавируса "Мир-19"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от COVID-9 "Мир-19".

Он разработан в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России". Соответствующее поручение дала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. "Мир-19" блокирует способность вируса SARS-CoV-2 размножаться, а человек будет получать это лекарство с помощью ингаляции, сообщает ТАСС.

Скворцова ранее заявила, что протестировала на себе препарат от COVID-19 собственной разработки. По ее словам, она пробует все, что разрабатывает ФМБА, и так же поступают ее сотрудники.

Теги: Минздрав, коронавирус, Мир-19



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2021 00:15 Мск Скворцова испытала на себе новый противокоронавирусный препарат "МИР-19"
Ранее 09.07.2021 15:46 Мск ФМБА готово к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19


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