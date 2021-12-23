Минздрав РФ зарегистрировал лекарство от коронавируса "Мир-19"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от COVID-9 "Мир-19".

Он разработан в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России". Соответствующее поручение дала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. "Мир-19" блокирует способность вируса SARS-CoV-2 размножаться, а человек будет получать это лекарство с помощью ингаляции, сообщает ТАСС.

Скворцова ранее заявила, что протестировала на себе препарат от COVID-19 собственной разработки. По ее словам, она пробует все, что разрабатывает ФМБА, и так же поступают ее сотрудники.