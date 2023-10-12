12 Октября 2023
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Скворцова: Изменчивость коронавируса не влияет на эффективность "МИР-19"

Изменчивость COVID-19 не влияет на эффективность препарата "МИР- 19" российского производства, поэтому его не нужно обновлять.

Как заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, препарат нацелен на высококонсервативный участок генома коронавируса.

Его изменчивость не влияет на эффективность препарата, а значит необходимости в его обновлении нет, сообщает ТАСС.

Ингаляционный препарат "Мир-19" зарегистрирован 22 декабря 2021 г. после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах. В марте текущего года его одобрили к применению в амбулаторной практике.

Теги: Скворцова, МИР-19, коронавирус


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