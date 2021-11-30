Скворцова испытала на себе новый противокоронавирусный препарат "МИР-19"

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова протестировала на себе препарат от COVID-19 собственной разработки.

Речь идет о "МИРе-19". По ее словам, она пробует все, что разрабатывает ФМБА, и так же поступают ее сотрудники. В эфире телеканала "Россия 24" эксперт отметила, что контактировала с больным коронавирусом, а препарат приняла с профилактической целью. На вкус "МИР-19" - сладковат.

В апреле ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса в виде спрея для носа. "МИР-19" (малая интерферирующая РНК) предназначен для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.