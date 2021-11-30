Скворцова испытала на себе новый противокоронавирусный препарат "МИР-19"

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (2019) | Фото: kremlin.ru

Скворцова испытала на себе новый противокоронавирусный препарат "МИР-19"

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова протестировала на себе препарат от COVID-19 собственной разработки.

Речь идет о "МИРе-19". По ее словам, она пробует все, что разрабатывает ФМБА, и так же поступают ее сотрудники. В эфире телеканала "Россия 24" эксперт отметила, что контактировала с больным коронавирусом, а препарат приняла с профилактической целью. На вкус "МИР-19" - сладковат.

В апреле ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса в виде спрея для носа. "МИР-19" (малая интерферирующая РНК) предназначен для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Теги: Скворцова, коронавирус, МИР-19



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.07.2021 15:46 Мск ФМБА готово к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5964

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети