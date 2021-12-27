27 Декабря 2021
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Минобрнауки РФ, Минобр, министерство образования РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

У Института философии РАН после конфликта с Минобрнауки РФ вновь сменился глава

У Института философии РАН сменился директор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назначил и.о. директора Абдусалама Гусейнова. Он вступит в должность 30 декабря. Об этом сообщил в своём Facebook политолог Борис Межев.

Напомним, ранее у руководства Института философии РАН начался конфликт с Минобрнауки, которое неожиданно оставило без поста руководителя академика Андрея Смирнова, находившегося в статусе врио директора института с 2015 г. Вместо этого на пост врио директора назначили Анатолия Черняева, ведущего научного сотрудника ИФ РАН. Учёный совет организации это не устроило, его члены сочли такое решение проявлением рейдерства и подписали обращение к президенту России с просьбой разрешить ситуацию и назначить Смирнова руководителем.

Теги: институт философии ран, андрей смирнов, константин малофеев, анатолий черняев, ученый совет, минобрнауки



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Ранее 22.12.2021 16:39 Мск "Кадровые интриги": у Института философии РАН конфликт с Минобрнауки РФ


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