У Института философии РАН после конфликта с Минобрнауки РФ вновь сменился глава

У Института философии РАН сменился директор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назначил и.о. директора Абдусалама Гусейнова. Он вступит в должность 30 декабря. Об этом сообщил в своём Facebook политолог Борис Межев.

Напомним, ранее у руководства Института философии РАН начался конфликт с Минобрнауки, которое неожиданно оставило без поста руководителя академика Андрея Смирнова, находившегося в статусе врио директора института с 2015 г. Вместо этого на пост врио директора назначили Анатолия Черняева, ведущего научного сотрудника ИФ РАН. Учёный совет организации это не устроило, его члены сочли такое решение проявлением рейдерства и подписали обращение к президенту России с просьбой разрешить ситуацию и назначить Смирнова руководителем.