В Томске задержали поджигателя гипермаркета "Лента"

Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог в отделе пиротехники. Как сообщили в пресс-службе компании, подозреваемый задержан, это сотрудник подрядной организации ритейлера, работавший в торговом зале.

Он во всем сознался, с ним работает полиция, передает "Интерфакс".

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в здании гипермаркета посетитель запустил фейерверк.

Гипермаркет на улице Елизаровых в Томске загорелся сегодня днем. Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщалось.

Огонь охватил все торговое пространство гипермаркета - 5 225 кв. метров. Произошло обрушение крыши на 3 500 кв. метров. Кроме того, рухнула одна стена здания. На место ЧП был направлен пожарный поезд.