22 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Первая на востоке Лента, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

"Просто развернулся, оделся и домой пошел": полиция показала момент поджога томской "Ленты"

Томская полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения в сгоревшем гипермаркете "Лента". Они зафиксировали момент поджога стеллажей в отделе пиротехники. Также опубликован допрос подозреваемого пиромана. Еще накануне СМИ цитировали его мотив: "всё достало". На допросе 33-летний мужчина заявил, что после поджога к месту возгорания начали подбегать охранники и сотрудники, пытались тушить, а он "просто развернулся, оделся и домой пошел".

"По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси, - говорится в сообщении местного полицейского главка. – Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ.

Между тем, источник в страховых кругах сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара в гипермаркете может составить 1-3 млрд руб. Есть вероятность, что страховка эту сумму не покроет, а пироман едва ли сможет возместить такую сумму до конца жизни.  

Напомним, накануне огонь охватил все торговое пространство гипермаркета - 5225 кв. метров. Произошло обрушение крыши на площади 3500 кв. метров. Кроме того, рухнула одна стена здания. На место ЧП был направлен пожарный поезд.

Теги: лента, гипермаркет, пожар, поджог



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