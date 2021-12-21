21 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Очищение акватории озера Шарташ (2021) | Фото: facebook.com / Алексей Вихарев

"Историю учите!" Депутаты комиссии по горхозяйству поспорили о необходимости облагораживать озеро Шарташ

Зону участка "Шарташского лесного парка" в районе улицы Проезжая собираются собираются изменить с Р-1 на Р-4 для размещения объектов рекреации. С предложением по вынесению вопроса в повестку городской думы выступил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов.

"Данное решение соответствует концепции регионального оздоровительного кластера "Шарташский лесной парк". Зона Р-4 относится к природным рекреационным зонам, соответствует генеральному плану, в соответствии с которым участок находится в зоне озелененных территорий, а также в зоне общественной застройки. По факту участок занят объектами бывшей базы отдыха. Согласно концепции на указанной территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства и входной группы в "Шарташский лесной парк" с объектами рекреации. Там будет детская площадка, спортивная площадка, парковки, пляж, пристань. На части участка база отдыха существует с 1994 года и для понимания, данный земельный участок не входит и не входил в состав особо охраняемых природных территорий", - заявил Храмов.

По его словам, данный проект не относится к термальному комплексу "Баден-Баден", однако и не противоречит ему, соответствуя общей концепции благоустройства данной территории. Он также подтвердил, что на этом участке имеется некая залесенность - в основном это не ценные пароды, а "саморосы" из тополей и кленов, однако позднее, когда появится инвестор, при реализации проекта будет предусмотрен план по сохранению и развитию зеленой территории.

Однако не все согласились с целью застройки Шарташского лесопарка. Депутат Дмитрий Сергин предложил не трогать озеро до того, как власти города и региона не будут готовы выкупать участки в частном владении.

"Сегодня какой-то нездоровый зуд вокруг Шарташа происходит. Все вроде бы красиво выглядит, везде вроде бы пытаются защитить свои проекты, все вроде бы замечательно, но по факту для того, чтобы к Шарташу канализацию провести - это с десяток километров нужно канализования проводить, а это миллионы, если не миллиарды денег нужно потратить. Разговоры о том, что там возможна какая-то местная очистка воды, но на бумаге это будет выглядеть красиво, а по факту будет сливаться в замечательное озеро Шарташ. Даже сегодня мы рассматриваем два объекта, которые так или иначе будут в непосредственной близости к озеру. У всех на слуху этот "Баден-Баден". Напомню еще бывший детский санаторий для детей на Изоплите, который стоит под продажу сегодня и тоже когда-то чем-то будет застроен. Вот это лоскутное одеяло: каждый из земельных участков когда представляется, вроде бы выглядит все неплохо, но когда все это сошьется в единое, мы потеряем и всю рекреационную зону и загадим весь Шарташ - вот что получится", - заявил Сергин.

Он также сказал, что на сегодня нет какой-то общей концепции вокруг всего озера, а потому не надо торопиться и создавать объекты капитального характера вокруг водного объекта. Предложив подождать, он привел в пример Бориса Ельцина, который якобы не застраивал центр города для того, чтобы Екатеринбург стал европейской столицей по уровню строительства и архитектуры. В свою очередь председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александр Колесников напомнил депутату о необходимости изучения истории и заявил, что свое мнение по этому вопросу выскажет уже на гордуме.

"Дима, я тебе могу вообще сейчас раскатать, просто я время тратить не хочу. Я это выскажу на думе таким экологам, как вы. Историю учите", - заявил Колесников.

К нему присоединился и депутат Владимир Крицкий, который также усомнился в здравости заявлений коллеги.

"Не надо передергивать уроки истории. Первое: не Борис Николаевич Ельцин не дал застраивать центр, а Аркадий Михайлович Чернецкий. Вы вопрос-то изучите сначала. Второе: что касается вопроса Шарташа. Вы бы так рьяно защищали вывод Шарташского гранитного карьера. Я несколько раз к вам апеллировал, но был послан далеко и никто почему-то свою обеспокоенность не показал. А вот Шарташский гранитный карьер - его деятельность сегодня наносит непоправимый ущерб Шарташу и это все великолепно знают, но все делают вид, что ничего не происходит. А вот здесь (показывает на слайд - прим.ред.) неухоженная территория, которая была заброшена, наркоманы здесь собирались. Вы что из-за этого-то политику строите? "Надо разом все делать", - а где вы денег-то столько-то возьмете? Озеро Шарташ надо благоустраивать, в том числе благоустроить путем строительства всего остального, потому что в таком природоохранном месте никто из экспертизы не даст просто так заключение по возможности строительства объекта", - заявил Крицкий.

Таким образом вопрос об изменении зоны у озера был выдвинут на повестку гордумы. Решение поддержали все члены комиссии, за исключением Дмитрия Сергина, проголосовавшего против.

Теги: озеро Шарташ, благоустройство, Баден-Баден, застройка, депутаты



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