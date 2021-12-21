Гордума Екатеринбурга рассмотрит вероятность строительства жилых домов у Харитоновского парка

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбурга на очередном заседании утвердила в повестке гордумы вопрос об изменении зоны Ц-1 в зону Ц-2 в отношении земельного участка по улице Клары Цеткин 13, передает корреспондент Накануне.RU.

После перехода категории земель из общественно-деловой зоны городского центра в общественно-деловую зону местного значения, на территории Вознесенской горки, между историческими зданиями Вознесенской церкви, земской школы и вблизи Харитоновского парка может свободно вырасти среднеэтажная жилая застройка. Инициатором выступил ООО "Гараж-С".

"Предложение соответствует генеральному плану, согласно которому участок расположен в функциональной зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки", - озвучил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов.



По его словам, большинство вопросов, в том числе и по охранной хоне, уже решены. Дело осталось за застройщиком, который обязан пройти экспертизу, где эксперты проведут проверку и затребуют документы.



Решением комиссии вопрос включен в повестку гордумы. Докладчиком также выступит Храмов, а на обсуждение вопроса будут приглашены заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов и заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Татьяна Браун.