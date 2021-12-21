21 Декабря 2021
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Общество Сибирский ФО
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

ФСИН Красноярска изучит новые видео с насилием над заключенными

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю проверит информацию, появившуюся в Сети и СМИ.

"Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации, ГУ ФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка",— сообщает ФСИН региона.

О каких именно материалах идет речь, не сообщается. При этом 20 декабря проект Gulagu.net обнародовал новое видео с кадрами пыток и насилия над заключенными. По словам правозащитников, записи были сделаны в колонии в Красноярске. На одной из видеозаписей двое заключенных избивают человека. Они действуют якобы по указанию сотрудников ФСИН. На другом видео заключенного избивают несколько работников ФСИН.

Напомним, в 2021 году тема пыток в учреждениях ФСИН над заключенными была поднята правозащитной организацией Gulagu.net. Общественники опубликовали архив с пытками и изнасилованиями заключенных, снятый в нескольких российских колониях. Были возбуждены уголовные дела, директор ФСИН ушел в отставку. При этом правозащитники настаивают на том, что проблема носит системный характер и не ограничивается зверствами в одной или двух колониях.

Теги: ФСИН, пытки, заключенные



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