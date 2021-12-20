В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за пытки

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об усилении ответственности за пытки. Также расширяется само понятие "пытки".

"В статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - цитирует Крашенинникова ТАСС.

За пытки со стороны властей с целью принуждения к даче показаний или запугивания законопроект предусматривает до 12 лет лишения свободы, преступление переходит в разряд особо тяжких.

Понятие "пытка" расширяется – в него войдет и запугивание с целью контроля над личностью.

Напомним, в этом году тема пыток в учреждениях ФСИН над заключенными была поднята правозащитной организацией Gulagu.net. Общественники опубликовали архив с пытками и изнасилованиями заключенных, снятый в нескольких российских колониях. Были возбуждены уголовные дела, директор ФСИН ушел в отставку. При этом правозащитники настаивают на том, что проблема носит системный характер и не ограничивается зверствами в одной или двух колониях.