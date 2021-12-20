Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за проведение встречи с избирателями
Хамовнический районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина виновным в административном правонарушении (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 205 тыс. руб.
Оппозиционному депутату вменили проведение несогласованного публичного мероприятия. Защита Митрохина намерена опротестовать решение суда.
Митрохина задержали 16 декабря в столичном районе Хамовники, когда он проводил со своими избирателями встречу по поводу транспортной реформы.