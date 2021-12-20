20 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Митрохин и белоленточники у Госдумы (2012) | Фото:&quot;Коммерсант&quot;

Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за проведение встречи с избирателями

Хамовнический районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина виновным в административном правонарушении (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 205 тыс. руб.

Оппозиционному депутату вменили проведение несогласованного публичного мероприятия. Защита Митрохина намерена опротестовать решение суда.

Митрохина задержали 16 декабря в столичном районе Хамовники, когда он проводил со своими избирателями встречу по поводу транспортной реформы.

Теги: сергей митрохин, встреча с избирателями, штраф



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