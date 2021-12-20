Юрий Шевчук: Зима в Питере – это трагедия, да гололедица страшная

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что три дня назад сосулька разбила стекло его машины, и отметил, что поддерживает письмо актера Ивана Краско к президенту с требованием разобраться, кто же виноват в снежном коллапсе в Петербурге.

По словам Шевчука, власти города всегда заранее знают, что на дорогах и улицах будут проблемы из-за снега. Но каждый раз ничего не делают.

«В Питере зима, снег – это огромная трагедия. Вы знаете, у меня несколько лет назад мама вышла из подъезда в магазин и сломала шейку бедра. И с тех пор и не вставала, и мы ее два года назад похоронили. Вообще жуть, трагедия да гололедица страшная, да», - рассказал Шевчук.

По его словам, он полностью поддерживает обращение народного артиста Ивана Краско к президенту, в котором описывается плачевное состояние улиц и инфраструктуры города после первых снегопадов. Также Шевчук рассказал, как сосулька три дня назад разбила лобовое стекло его машины.

«Я в курсе, что Краско Иван Иванович написал письмо президенту. Конечно его поддерживаю. Я понимаю Краско, потому что ходить нереально и невозможно. К сожалению, как-то все вымирает. Как снегопад, то сразу начинается какая-то трагедия и стихия. У нас три дня назад стекло разбилось от сосульки на машине. Просто грохнулся снег, и мы сейчас без машины. И это постоянная проблема в городе. Зиму пережить в Питере - это круто. Это уже потом дальше жить уже легче. Дяде Ване позвоню и поддержу его», - объяснил свою позицию певец.

Напомним, СМИ неоднократно писали о провале Смольным и губернатором Александром Бегловым снегоуборочной кампании в Северной столице. Обрушившиеся ранее на город снегопады, вызванные циклонами «Бенедикт» и «Даниэль», продемонстрировали неготовность городских властей к зимнему сезону. Коммунальщики не смогли справиться с последствиями стихии, что привело к снежному коллапсу в Петербурге, высокобалльным пробкам, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и обращений горожан за медицинской помощью в травмпункты.