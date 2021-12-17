18 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Пригожин поблагодарил Розенбаума за честность о плачевном состоянии Петербурга

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил российского музыканта Александра Розенбаума за внимание к проблеме уборки снега в Северной столице. Комментарий предпринимателя замечен на личной странице певца в Instagram.

Народный артист РФ Александр Розенбаум не остался в стороне от того, в каком плачевном состоянии сейчас находится Петербург. Ситуацию он назвал «беспределом». Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram.

«Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом «беспределе» существовать?», - написал Розенбаум.

снег, грязь, снегопад, лп(2021)|Фото: https://www.instagram.com/tv/CXjP0rtjd9x/?utm_medium=copy_link

Под постом своё мнение выразили многие известные петербуржцы, в том числе предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен согласился, что музыкант выразил его личное мнение и мнение всех горожан.

«Глубокоуважаемый Александр Яковлевич, спасибо за честность. От меня и, думаю, что от всех петербуржцев. С уважением, Евгений Пригожин», - отреагировал в комментариях бизнесмен.

Декабрь в Петербурге начался с обильных снегопадов, которые стали причиной транспортных коллапсов, гигантских сосулек, падающих на головы пешеходов и других чрезвычайных происшествий. Смольный и губернатор Александр Беглов заявляли о 100% готовности к зиме, однако очистить город от осадков коммунальщики не могут с начала декабря. При наличии у города более чем 1,7 тысячи единиц снегоуборочной техники на улицы ежедневно выезжает около 200 единиц, в снегопады – чуть более 800.

Теги: евгений пригожин, александр розенбаум, александр беглов, северная столица,



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